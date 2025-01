Italiano: “Pareggio? L’importante è non perdere. Non possiamo sempre avere ritmi altissimi”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo il pareggio a Empoli.

Queste le sue parole: “Non si può sempre avere ritmi altissimi, anche se uno pensa di poter andare sempre forte. Un grande merito va dato anche all’Empoli, soprattutto nel primo tempo. Merito anche a noi che abbiamo pareggiato subito. Rispetto a qualche altra nostra uscita, meno brillanti e incisivi, ma grande merito agli avversari che ci hanno messo cuore e anima. Muoviamo la classifica e domani si riparte”.

Occasione persa o un punto che ci può stare? “Un punto che ci può stare, non è scontato venire qui e dettare legge. L’anno scorso qui i ragazzi avevano vinto all’ultimo minuto: va bene, diamo continuità e ci prepariamo per la prossima”.

Ndoye ha avuto un’occasione ma non ha calciato: perché? “Quella è la palla che ha permesso l’anno scorso al Bologna di vincere. Ci può stare, abbiamo giocato 3 giorni fa. Essere sempre col furore a mille non è facile. Bisogna essere sempre quelli che impongono ritmo e gioco: se lo abbandoniamo facciamo partite così, se continuiamo diventiamo pericolose. Ci può stare: 3 giorni fa abbiamo speso tantissimo e tra 3 giorni abbiamo di nuovo la Champions. Quando non riusciamo a fare al meglio, l’importante è non perdere”.

Come fai a dialogare con tutti i giocatori? “La lingua universale del calcio la conosciamo tutti. Tra loro che hanno il professore di Italiano e io di inglese, dobbiamo cercare di essere veloci. In campo alla fine, quando l’allenatore è chiaro nei concetti, ci si capisce al volo. Presto miglioreremo”.

Foto: Instagram Bologna