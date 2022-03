Italiano: “Paghiamo la poca concretezza. A Piatek e Cabral chiedo di partecipare alla manovra, devono abituarsi”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 ottenuto dalla formazione viola contro l’Hellas Verona: “Nel primo tempo siamo stati un po’ contratti, ero consapevole del fatto che il Verona potesse metterci in difficoltà, ma dopo il vantaggio pensavo di poter gestire meglio la gara. In questo momento paghiamo la poca concretezza, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi, dobbiamo continuare a crescere e ad affrontare le partite vogliosi di far bene perché giochiamo e sfoderiamo prestazioni. Manchiamo sotto porta con gli esterni, che per me sono attaccanti veri e propri e devono incidere in zona gol”.

Italiano prosegue: “Con Vlahovic i gol arrivavano anche perché dietro c’era un lavoro di diversi mesi, Piatek e Cabral erano abituati soprattutto ad attaccare la profondità, io chiedo loro anche di partecipare alla manovra e devono abituarsi”.

Foto: Twitter Fiorentina