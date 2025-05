Italiano: “Ottimi 70 minuti, dopo il loro pareggio c’è stato un blackout”

09/05/2025 | 23:36:18

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta al Meazza contro il Milan.

Queste le sue parole: “La chiave della partita sono stati i cambi nostri e loro. Di solito incidono anche i nostri, invece è successo all’avversario. Eravamo in piena partita, abbiamo creato anche i presupposti per il secondo gol ed è arrivato un quarto d’ora di blackout e non doveva accadere. Pensavo di dare energia con nuovi, speravo di portare fino alla fine l’andamento della partita che mi era piaciuto, peccato non esserci riusciti. Analizzeremo, perché per mercoledì servirà una conduzione diversa. Chi va in campo nei minuti rimanenti deve fare come ha fatto sempre, oggi non ci siamo riusciti”.

De Silvestri è apparso molto giù, dovrà lavorare anche sulla testa in questi giorni?

“Quelle reazioni deluse secondo me vanno bene, vuol dire che c’è amarezza e che c’è voglia di fare cose diverse. Dobbiamo analizzare cosa non abbiamo fatto oggi per portare a casa punti, visto che li volevamo aggiungere alla nostra classifica. Abbiamo preservato diversi giocatori e anche il cambio di Orsolini e di Castro erano programmati”.

Foto: Instagram Bologna