Italiano: “Ora la parola chiave sarà umiltà”

La stagione del Bologna di Italiano è ancora tutta da scrivere. I rossoblu sono in corsa sia per la qualificazione in Champions League, che per accedere alla finale di Coppa Italia. Proprio l’allenatore degli emiliani ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul momento che la squadra sta attraversando: “Seminare è più semplice che raccogliere e la raccolta si traduce in obiettivi: Coppa Italia, semifinale e magari finale; e in campionato cercando di puntare al massimo. A seminare ci abbiamo messo un secondo, ma per vedere i frutti dipende dal clima, dall’acqua, dagli insetti, dal sole, dalle piogge. Ora la parola chiave sarà umiltà”. Ma nel seminare qual è stata la cosa più difficile? “Convincere un gruppo che al loro grande calcio si poteva mettere qualcosina in più. Essere credibili, portarli dalla tua parte: non è stato… subito”. Poi fa il punto sulla sua situazione contrattuale: “Con onestà devo dire che non si è ancora discusso di niente. Ma… c’è tutta la mia disponibilità”.

Foto: Instagram Bologna