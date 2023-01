Italiano: “Non vediamo l’ora che si chiuda il mercato. Gonzalez può fare la prima punta”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia della sfida di domani sera contro il Torino: “Abbiamo questa gara in cui cercheremo di sfruttare tutte le nostre qualità per ottenere i 3 punti e guadagnare qualche posizione in classifica. Dobbiamo andare più forte rispetto al girone d’andata, e cercare di migliorare soprattutto nella fase realizzativa. Col Torino sono sempre gare insidiose, Juric ormai è una garanzia, giocano bene e propongono un calcio aggressivo, dal punto di vista fisico saremo chiamati ad una gara difficile e richiederà grande attenzione. Conosciamo i pregi e i difetti del Torino, cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto, soprattutto in casa”.

Poi ha proseguito parlando del calciomercato: “Il mercato è una difficoltà che c’è da sempre, per tutte le squadre. Non dobbiamo però portarlo in campo ma bisogna conviverci, non abbiamo grandissime situazioni dove i giocatori non hanno testa sul campionato ma sul mercato. Ci dobbiamo convivere e non vediamo l’ora che si chiuda, perché c’è da pensare al finale di stagione”.

Infine, sulla possibilità di schierare Nico Gonzalez come prima punta: “Ha le caratteristiche per farlo ma adesso il primo pensiero su di lui è quello di fargli recuperare la forma, ancora non è pronto per partire dall’inizio ma solo a gara in corso. Comunque, grazie alla sua velocità e al suo stacco aereo può dare tanto sia sull’esterno ma anche come prima punta”.



Foto: Instagram Fiorentina