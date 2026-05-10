Italiano: “Non si può stupire ogni anno. Ma comunque ci sono cose positive”

10/05/2026 | 16:10:02

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Napoli.

Queste le sue parole: “Secondo me quest’anno abbiamo regalato emozioni in Supercoppa e battendo la Roma negli ottavi di finale di Europa League. Abbiamo innalzato l’adrenalina, però quest’anno non siamo riusciti a stupire, non lo si può fare ogni anno. Non so dove finiremo e a quanti punti di distacco dallo scorso anno, ma secondo me abbiamo regalato emozioni. Quando parlerò con la società, con tutta la bontà di quanto vissuto in questi anni, tireremo fuori tutto: gli obiettivi raggiunti, chi rimarrà, chi verrà sostituito. Verrete informati su tutto”.

Due anni fa Motta diceva le stesse cose, ma poi scelse di non rimanere senza venire allo scoperto… “Il prossimo anno non ci saranno le coppe e qualcosa per forza cambierà in base al programma che si aveva con me quest’anno. Per questo bisognerà parlare con la società perché cambierà la programmazione dell’annata. Vorremo cercare di essere competitivi e lavorare bene in campionato non avendo il triplo impegno. È diverso il discorso tra me e Motta: le mie parole sono solo sulla base di quella che dovrà essere il progetto”.

Foto: Instagram Bologna