Italiano, non serviva correre per portarlo a Napoli. C’era prima la Fiorentina

Il mondo è bello perché (fortunatamente) è vario. Vi abbiamo dato in assoluta esclusiva la notizia della conferma di Italiano – titolare di un contratto – sulla panchina della Fiorentina. Un sito sul Napoli ha citato la stessa fonte, quella di un quotidiano non sportivo, arrivata dopo, senza citare e con “copia incolla”. E che stamattina era stata ripresa dallo stesso sito sul Napoli perché aveva garantito che Italiano avrebbe lasciato Firenze per accettare la proposta di De Laurentiis. Invece, la proposta non c’è mai stata, semplicemente perché De Laurentiis, dopo aver sondato, non ha approfondito. Tutto questo malgrado ci sia stato chi si è affrettato a dire che il Napoli fosse in pressing, qualcuno ha acceso il satellite e c’è cascato, salvo fare macchina indietro quando ormai era troppo tardi. Per Italiano (reduce da una stagione importante alla guida della Viola) non serviva correre per portarlo al Napoli, semplicemente perché c’era prima la Fiorentina.

Foto: Instagram Fiorentina