Italiano: “Non riusciamo a mettere insieme due partite fatte bene. Dobbiamo ritrovare continuità”

03/02/2026 | 23:19:05

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN: “Eravamo molto fiduciosi. Abbiamo approcciato bene. Ma non stiamo riuscendo a fare due partite di fila con grande livello, qualità e solidità. Ora ogni minimo errore prendiamo gol. Dispiace non riuscire a mettere insieme due partite fatte bene. L’approccio mi è piaciuto. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Ma non riusciamo fare una dietro l’altra bene. Noi sapevamo che al minimo errore loro andavano diretti sugli attaccanti. Eravamo consapevoli di affrontare una partita come questa. In determinate situazioni possiamo lavorare meglio senza farci trovare impreparati. Loro con una palla in verticale ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo ritrovare continuità”.

Foto: Instagram Bologna