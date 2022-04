Italiano: “Non pensiamo alla Juve. Dobbiamo sfruttare l’entusiasmo. Io confermato? A fine stagione parleremo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara col Venezia. Queste le sue dichiarazioni: “Non pensiamo alla Juve, ma solo alla gara di domani. Metterò una formazione che sia in grado di vincere. Tutti sono pronti e sanno cosa devono fare. Dobbiamo dare continuità. Dopo il Venezia penseremo a come cercare di mettere in difficoltà la Juventus. L’affetto della tifoseria è stato bello. Non mi aspettavo così tanta gente, è stata una splendida giornata, grazie alla società per questa idea. Ci ha caricato molto questo evento, ma ora dovremo stare concentratissimi nelle prossime giornate. Il Venezia gioca per la salvezza, arriverà con il coltello tra i denti e non mollerà un centimetro. Dovremo pareggiare questo e sfruttare l’entusiasmo di questo periodo positivo. In casa siamo bravi a sfruttare il fattore campo, spero di vedere la squadra vera vista a Napoli. Domani giochiamo in casa, non possiamo permetterci di non sfruttare l’entusiasmo. Non voglio vedere la guardia abbassata e superficialità, le brutte situazioni sono sempre dietro l’angolo. Ci stiamo preparando bene. Io confermato l’anno prossimo? Non esiste risposta, voglio chiudere bene e fare il meglio possibile, poi parleremo del futuro. Rimaniamo concentrati sul finale di stagione, anche la società vuole pensare solo al campo. Non c’è nulla di programmato, lavoriamo giorno dopo giorno. Ci stiamo conoscendo, a fine anno ne parleremo. Fino a ora non ci siamo posti il problema, pensiamo al campo”.

FOTO: Twitter Fiorentina