Italiano: “Non mi aspettavo questa partita. Ikoné deve entrare in sintonia con la squadra”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita della gara persa contro il Torino ai microfoni di Dazn: “E’ una partita che non mi aspettavo per quello che avevamo fatto in questi giorni, ci siamo comportati bene nonostante l’incertezza e non riesco a spiegare un primo tempo fatto così. Rimbocchiamoci le maniche, spero sia solo un incidente non si possono affrontare partite in questo modo. Dobbiamo ripartire subito”. Su Ikoné: “E un ragazzo giovane con tanti margini di miglioramento, è un esterno abile nell’uno contro uno, deve entrare in sintonia con i compagni e sono convinto che ci darà una mano”.

FOTO: twitter fiorentina