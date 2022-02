Italiano non è più una sorpresa: il matrimonio con la Fiorentina può durare a lungo

In molti erano curiosi di vedere come Vincenzo Italiano avrebbe gestito la grana della cessione di Vlahovic, che ha tolto alla Fiorentina un quantitativo notevole di reti. L’allenatore originario di Trapani si è adeguato benissimo alla situazione riuscendo a riportare diversi risultati positivi come la doppia vittoria sull’Atalanta. In più è riuscito a restituire motivazioni a Piatek, che un paio di stagioni fa aveva lasciato l’Italia quasi come una scarpa vecchia dopo una prima stagione da bomber implacabile. Insomma, Italiano non è più una sorpresa e la Fiorentina potrebbe beneficiare ancora a lungo delle idee del suo allenatore. L’accordo firmato l’estate scorsa scadrebbe nel giugno 2023 ma, con la clausola unilaterale prevista nel contratto che può essere esercitata in qualunque momento, il tecnico può rendere automatico il rinnovo fino al 2024. Se i risultati dei viola dovessero rimanere su questi standard e se dovesse anche arrivare la qualificazione a una competizione europea, quello tra Italiano e la Fiorentina sarà un matrimonio destinato a durare ancora a lungo.

Foto: Twitter Fiorentina