Italiano: “Non è facile ottenere due vittorie di fila. Rosa ampia, la sfoltiremo”

Ai microfoni di Sky, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha commentato il successo dei suoi sulla Sampdoria che bissa il successo di Napoli: “Abbiamo fatto una mezz’ora ottima, frutto anche della gara vinta contro il Napoli, c’è molto di quella gara. L’abbiamo preparata bene, una doppia vittoria in Serie A non è facile, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo attraversando momenti difficili, ma i ragazzi hanno uscito il carattere”.

Su Nzola: “Io penso che lui abbia avuto una bella chance a a Carpi, ma non è riuscito a fare la differenza. A Trapani è maturato, ha giocato sia come centravanti che come esterno, poi l’ho voluto a La Spezia, è cresciuto molto, è decisivo, trascinatore, è diventato bravo anche dal dischetto”.

Rosa ampia: “C’è stato un momento in cui tra Covid e infortuni è stato più facile, ora non è semplice anche dal punto di vista degli allenamenti. Dobbiamo rendere funzionale la rosa, il mercato è aperto, dobbiamo fare qualcosina. Saponara è un giocatore di qualità, lo aspettiamo. Quando sarà pronto avremo una freccia ulteriore al nostro arco”.

