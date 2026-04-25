Italiano: “Non abbiamo mollato la presa. L’impegno c’è sempre e ci sarà fino alla fine”

25/04/2026 | 20:37:41

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Roma.

Queste le sue parole: “La squadra non ha mollato la presa, altrimenti non siamo qui a mettere a posto le situazioni dopo una gara così complicata. Prendi gol in momenti cruciali, all’inizio e prima dell’intervallo: andare sotto di due cambi, poi continuiamo a colpire l’ennesimo legno. Si aggiungono gol presi per distrazione per l’ennesima volta, poi la Roma è una grande squadra”.

Da dove parte questa distrazione? “Analizzando il periodo, siamo venuti fuori da un periodo nero in campionato e in Europa il cammino è stato eccellente. Non siamo riusciti a tenere un periodo lungo di risultati positivi, questo forse non ci ha permesso di stare con squadre più in alto di noi. Subito, con il Cagliari in casa, vorremmo prenderci la nostra rivincita perché non siamo riusciti a dare la vittoria al nostro pubblico che, giustamente, ci ha fischiato”.

L’atmosfera è particolare: si sono interpretate male le sue parole? “Non ho detto solo che la stagione è finita. Dicevo, per le prime posizioni, per quello che conta, per l’Europa League e per la Champions. Alla Bologna sportiva non possiamo regalare una competizione europea, ma dobbiamo blindare l’ottava posizione che ci ha chiesto la società. L’impegno c’è sempre, poi puoi perdere e vincere, ma noi da qui alla fine non molleremo. Quelle virgolette qualcuno le ha fraintese e se c’è uno che non molla mai quello sono io, non mi piace mai perdere. Abbiamo cercato di preparare bene la gara, con qualcosa di diverso: qualcosina di positivo lo abbiamo fatto, vediamo di ridurre il malcontento che c’è stato all’interno dello stadio”.

La difesa a tre si può riproporre? “Quello che abbiamo cercato di fare con i difensori, con uno in più per assorbire i loro inserimenti. Senza palla lo abbiamo fatto bene, mentre le occasioni sono state create da distrazioni e strappi. A volte potevamo fare meglio, in alcune situazioni ha pagato la palla lunga e la Roma forse è stata più attenta. Nella ripresa abbiamo creato, ma abbiamo macchiato la prestazione nel primo tempo con quel gol preso per distrazione”.

Foto: sito Bologna