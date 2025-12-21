Italiano: “Niente ansia, vogliamo regalare la coppa ai tifosi. Bernardeschi perdita pesante, due clavicole in un anno sono un’anomalia”

21/12/2025 | 15:14:09

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza la partita contro il Napoli: “È la mia prima finale di Supercoppa e c’è attesa, emozione da parte dello staff. Vero che ne ho otto alle spalle, ma a poche ore dal calcio d’inizio l’emozione è diversa, cambia l’avversario e devi lavorare al massimo insieme ai ragazzi. Ogni partita è diversa, non si prepara una cosa uguale all’altra. Ci sono dinamiche sempre diverse anche contro lo stesso avversario. Dobbiamo pensare di dare gioia a noi, al nostro pubblico, alla nostra società. Quello è, quando arrivi ad una finale. È una partita talmente diversa dalle altre che va affrontata in maniera diversa dalle altre. A livello mentale cambia tutto perché ogni minimo errore può generare rimpianti. Domani c’è il Napoli campione d’Italia, ma noi ci giocheremo le nostre chance. Abbiamo avuto la capacità di arrivare in finale, che è una partita storica per tutta Bologna e la stiamo preparando nel migliore dei modi. Stiamo recuperando le energie, la stiamo preparando bene sotto l’aspetto mentale. Dobbiamo prepararci sotto tutti i punti di vista. Ci serve una grande partita. Baggio l’ho incontrato prima della finale di Coppa Italia ed è un grandissimo tifoso del Bologna, che gli è rimasta dentro. Massima attenzione su quello che andremo a fare. Dobbiamo recuperare bene, perché c’è stato poco tempo a disposizione. Domani andrà in campo chi può performare ad un livello altissimo. La gioia, la felicità di aver vinto la semifinale può darti la possibilità di recuperare più velocemente. Niente ansia, solo focus su quello che sarà la partita, conoscendo il nostro avversario. Domani dobbiamo cambiare per forza perché si è fatto male Bernardeschi. Una perdita molto pesante perché stava svoltando sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace tanto, due clavicole in un anno sono un’anomalia nel calcio. È successo con lui e con Freuler. Dobbiamo valutare i recuperi di chi ha giocato contro l’Inter e non devo sbagliare i primi undici e dovremo essere più di un blocco squadra perché serve la concentrazione di tutti”.

Foto: Instagram Bologna