Italiano: “Nico Gonzalez lo stiamo recuperando. Pioli? Ho una grande ammirazione per lui”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: “Avevamo Nastasic e Lucchesi che potevano farci comodo, ma si sono infortunati entrambi. Dispiace per loro, domani avremo una difesa nuova. Vediamo come andrà. Abbiamo Igor, Venuti, Amrabat, Frison. Anche quest’ultimo della Primavera che si allena da tempo con la prima squadra ed in grande crescita. Questi sono i nostri quattro centrali che domani affronteranno la prima della classe. Sarà un grande esame”. Su Nico Gonzalez: “Non può affrontare una gara intera. Ha fatto solo tre allenamenti dopo tanto tempo fermo. Lo stiamo recuperando pian pianino. Queste sono situazioni dove bisogna stare molto attenti, perché a livello muscolare si possono creare dei danni. E’ convocato, è della partita. Vediamo cosa accadrà”. Sul Milan: “E’ una squadra aggressiva, che palleggia e sa ripartire, sono un gruppo consolidato. E gran parte del merito è di Pioli e dello staff. Ho una grande ammirazione per lui, domani lo saluterò volentieri”.

FOTO: Twitter Fiorentina