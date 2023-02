Italiano: “Nessuna distrazione, vantaggio importante da non distruggere. Proveremo ad arrivare fino in fondo”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Braga.

Queste le sue parole: “Domani è una partita che inizia e avrà una sua storia. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio che abbiamo, non conoscendo la strategia dell’avversario che vorrà riaprire una gara che sembra archiviata. Dovremo approcciarla bene e mostrare la concentrazione dell’andata senza dare vantaggi al Braga. Nessuna distrazione, non dobbiamo distruggere il nostro vantaggio. Sarebbe folle”.

Qual è l’errore che non dovete compiere?

“Questo ciclo di successi speravamo di aprirlo già contro l’Empoli dopo il Braga all’andata, ci abbiamo provato in tutti i modi e non possiamo dire nulla ai ragazzi. Rispetto ad altre partite dove in casa non eravamo stati capaci di pareggiare, in questa avremmo meritato qualcosa di più. C’è la voglia di continuità ed entriamo in campo sempre per dimostrare il proprio valore e per mettere in difficoltà il nostro avversario. Anche domani, anche se dobbiamo fare grande distinzione rispetto ad altre gare visto il vantaggio, vogliamo imporre questo ed essere più maturi in generale”.

Testa più leggera in Europa? “Può essere anche casualità o il valore degli avversari o come ci affrontano. In questa competizione dimostriamo di essere diversi da quelli che siamo in campionato. In A tutte le squadre sono preparate e ti concedono poco. Il fatto di continuare ad avere tante situazioni mi dà fiducia, perché come è successo a Braga, con il secondo gol che ha fatto sparire il Braga dalla partita, avremmo dovuto fare lo stesso in altre situazioni. Abbiamo tre mesi dove possiamo migliorare molti aspetti. Indirizzare la gara deve essere un nostro obiettivo sempre. Noi ci vogliamo concentrare su domani perché il calcio è imprevedibile e cercare di superare questo turno”.

Sulla rosa: “Io penso che ci sono stati tanti momenti in cui avremmo voluto dare continuità a 9/11 di rosa ma non è stato possibile per recuperi, infortuni, ecc. Come è successo a Milenkovic. Abbiamo alcuni ragazzi che non hanno ancora dentro la tripla fatica in pochi giorni. Siamo stati forzati e costretti. Anche se a me piace inserire tutti nel progetto e noi giochiamo allo stesso modo nonostante le rotazioni. I ragazzi qui danno tutti il contributo che è giusto che diano. Terzic ha giocato meno rispetto a Biraghi e ha fatto una grande prestazione. Ranieri ha giocato tre partite e con lui abbiamo retto alla grande. Quando hai la capacità di coinvolgere tutti, è un qualcosa in più per queste competizioni. Siamo tornati alle 6 di mattino di venerdì ma siamo usciti alla distanza contro l’Empoli, contro cui avremmo potuto vincere. Tutti hanno qualità e tutti possono dare qualcosa a questa squadra. Spesso abbiamo dovuto ruotare. Milenkovic sembrava che potesse giocare due partite in pochi giorni ma è andata in modo diverso. Alle volte però rimaniamo spiazzati. L’idea della gestione è quella di non avere problemi fisici e di non perdere nessuno per strada”.

Su Castrovilli: “Sta crescendo. Avrà momenti di alti e bassi. Sono momenti normali che tutti quelli che hanno avuto questo tipo di infortunio hanno. Io ne so qualcosa perché ho avuto il suo stesso infortunio. Passi da momenti in cui ti senti un leone a momenti dove non riesci nemmeno ad accelerare. Se torna il Gaetano prima dell’infortunio, sarà un’arma in più per regalare emozioni forti. Capisco la delusione per il campionato, anche se abbiamo ancora molte gare, però noi stiamo cercando per tenere vive tutte le competizioni. Il nostro impegno è quello e domani cercheremo di mantenere questa competizione più a lungo per coinvolgere tutti e dare emozioni ai nostri tifosi”.

Su Cabral: “Cabral era in un grandissimo stato di forma, fa gol e sta fuori per un lungo periodo. Ha avuto bisogno di tempo per tornare. Adesso pian pianino sta tornando quello prima dell’infortunio. Mi sta facendo piacere vedere che quando entra ha voglia di dare una mano alla squadra. Cosa che per me fa la differenza. Lo vedo cresciuto fisicamente e sta bene mentalmente. Ora lo possiamo ritenere pronto anche per partire dall’inizio”.

Questa Fiorentina può arrivare in fondo alla Conference? “Le partite iniziano tutte con una storia a sé. A Braga siamo stati bravissimi ad essere concreti, soprattutto con l’uomo in più. Il Braga è una buona squadra ed è temibile. Domani si riparte da 0-0 e con un’altra storia che dobbiamo provare a far finire come all’andata. Domani abbiamo un’altra possibilità per uscire con entusiasmo dalla partita”.

Foto: sito Fiorentina