Italiano: “Nessun rimpianto, il Napoli è stato superiore. Ha overperformato”

22/12/2025 | 22:39:16

Vincenzo Italiano, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “Ci abbiamo provato cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi ha oveperformato con Neres in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprirla, poi sul 2-0 la partita si è chiusa. Il Napoli ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a fare una partita di livello assoluto. Peccato, ma queste sono partite che ti fanno crescere”.

Ravaglia era il più dispiaciuto? “Ravaglia ha fatto grandi cose nella partita precedente, ha avuto questo mezzo infortunio ma non cambia: è il primo a tenerci, ha questi colori tatuati addosso. Dispiace, però c’è stata una grande prestazione del nostro avversario. Arrivare in finale non è mai semplice, lavoreremo sugli errori per migliorare. Abbiamo ancora tante competizioni e non dobbiamo abbassare la guardia”.

Ha qualche rimpianto? “No, nessun rimpianto perché i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo iniziato più offensivi possibile con Odgaard mezzo attaccante e mezzo centrocampista per metterli in difficoltà ma non ci siamo riusciti. Abbiamo forzato tante giocate, forse è questo che abbiamo sbagliato tutto ma abbiamo dato tutto. Di fronte avevamo la squadra campione d’Italia, ricca di elementi fuori categoria. Abbiamo onorato questa competizione”.

Foto: sito Bologna