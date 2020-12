Italiano: “Nel secondo tempo siamo entrati superficiali e poco attenti”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha commentato la sconfitta con il Crotone nel dopopartita di Sky. Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto un gran primo tempo, dopo il pari abbiamo ripreso in mano la partita e potevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo non siamo praticamente usciti dallo spogliatoio e se concedi campo e spazio, le partite le perdi. Non siamo stati attenti e siamo stati superficiali. Non è colpa dell’atteggiamento tattico. Siamo entrati con leggerezza e meno attenzione nella ripresa. Ci servirà per tornare sulla terra, quattro gol così forse ci servono. Non dobbiamo disunirci dopo che subiamo il secondo gol, è già capitato. Mercoledì possiamo rimediare. Se qualche complimento ha fatto abbassare la guardia, da oggi c’è da cambiare registro“.

Foto: sito ufficiale Spezia