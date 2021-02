Italiano: “Napoli? È una realtà diversa, ma essere seguiti significa che si sta lavorando bene”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, intervistato dai microfoni di Radio Marte, si è soffermato anche sui complimenti di De Laurentiis dopo il match di Napoli: “Fa piacere essere seguito perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto. All’inizio nessuno scommetteva su questa squadra ma ora stiamo lavorando bene e togliendoci grandi soddisfazioni. Grazie a un gruppo di ragazzi straordinario stiamo facendo un ottimo lavoro. Noi abbiamo fatto una scelta all’inizio con il direttore di avere una rosa ampia, specialmente per il COVID-19 e per la partenza in ritardo. Abbiamo scommesso su questo, chiaramente il lavoro in settimana è più difficile. Ma se tutti si sentono inseriti nel progetto puoi riuscire anche a fare due formazioni e chiamare in causa chiunque, perché dimostrerà il suo lavoro. Grazie anche alla grande abnegazione dei ragazzi stiamo ottenendo dei risultati importanti. Spezia è una realtà, Napoli è un’altra. Qui da noi qualche passo falso si può fare, in altre situazioni dove si lotta per grandi traguardi e si va a duellare con le big bisogna essere sempre al top. La sconfitta contro di noi o contro il Genoa rientra nell’ambito della sfortuna e dell’imprecisione, il Napoli ha creato molto. In questo momento la squadra però è in lotta per tutte le competizioni: se riesce a concretizzare quanto crea può vincere e dominare le partite. Lo Spezia non si salverà perché gioca troppo bene? Mi auguro che chi dice questo faccia un grosso errore. Nelle partite per una neopromossa, che ha tantissimi debuttanti e stranieri, si deve arrivare al risultato attraverso la proposta. A Napoli ho detto che abbiamo giocato la partita più brutta perché se concedi così tanto non ti salvi e infatti dopo ci siamo messi a posto. Ma se non fai bene entrambe le fasi, che ti chiami Spezia o Milan, le partite non le porti a casa.

Foto: Twitter Spezia