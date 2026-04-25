Italiano: “Mie dichiarazioni strumentalizzate. Si è creato un clima ostile”

25/04/2026 | 20:55:43

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro la Roma.

Queste le sue parole: “Il futuro? Non ci siamo mai trovati e non abbiamo mai discusso. Mi dispiace che tutta la settimana si sia parlato delle mie dichiarazioni, sono state strumentalizzate. Se mi conosceste un minimo sapreste benissimo che non sono il tipo che molla a cinque giornate dal termine della stagione. Quel chiacchiericcio ha creato questo clima allo stadio e mi dispiace. Scrivete che ho appuntamenti con la società per discutere del futuro ma non è vero, sto solo pensando ad aggiungere più punti possibili alla classifica per salvaguardare l’ottavo posto”.

Foto: sito Bologna