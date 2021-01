Italiano: “Mi ispiro allo stile Barcellona. Nzola mi ricorda Drogba”

Sulle colonne degli inserti di Tuttosport e del Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano si è concesso ad una intervista. Dopo l’ottima stagione che sta vivendo lo spezia, la prima nella massima serie punta alla salvezza come il suo personale scudetto.

L’allenatore a cui si ispira: “Il mio modello è lo stile Barcellona. Dominare e non subire la partita è un modo di giocare che mi affascina. Al Camp Nou cambiano gli allenatori, ma il marchio di fabbrica resta lo stesso”.

Su Nzola, autentica rivelazione di questo inizio di stagione per la squadra ligure con i sui 8 gol: “È un centravanti veloce, bravo ad attaccare la profondità e far giocare bene la squadra. Lo conosco dai tempi di Trapani, in lui rivedo Drogba da giovane. Se si convince di avere mezzi importanti, Nzola può sognare una grande”.

Foto: Sito Spezia