Italiano: “Mi è piaciuta la reazione nella ripresa, vogliamo finire tra le prime quattro”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro l’Udinese: “Nel primo tempo loro sono partiti forte, ce l’aspettavamo. È stato un primo tempo sottotono da parte nostra”.

Sulla reazione della squadra nella ripresa: “Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene, abbiamo creato le palle per vincere la partita. Mi è piaciuta la reazione, abbiamo avuto grande personalità nel giocare”.

Incalzato sulla corsa Champions e sulla storica qualificazione alla finale di Coppa Italia, Italiano ha ribadito l’importanza di rimanere concentrati: “La reazione finisce crescendo vuol dire che sei dentro, sei dentro tutto anche con la testa. Dobbiamo cercare di tirare fuori tutta la qualità che abbiamo, con massima attenzione”. Ha poi aggiunto: “Questa nostra rincorsa ci ha permesso di stare con le prime, in queste quattro partite ci vogliamo rimanere”.

Infine, Italiano ha commentato l’esperienza di aver vissuto la partita dalla tribuna a causa della squalifica: “Mai più ragazzi, mai più veramente perché è troppo difficile vivere la partita da lì sopra. La responsabilità è mia per quello che è accaduto, ma soprattutto per non lasciare la squadra”.

Foto: Instagram Bologna