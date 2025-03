Italiano: “Mi dispiace che durante la sosta non abbiamo avuto tutti”

Il tecnico del Bologna Italiano è intervento in conferenza stampa per presentare la partita contro il Venezia: “Partita difficile, come tutte in Serie A toste, vedendo gli ultimi risultati del Venezia dovremo andare a fare una grande partita. Ognuno ha fame per il proprio obiettivo e tutti metteranno in campo i propri valori, ognuno per il proprio obiettivo. Dovremo prepararci bene dal punto di vista mentale e controbattere colpo su colpo. Mi dispiace che durante la sosta non abbiamo avuto tutti, sono arrivati oggi i sudamericani, ma è normale tutti hanno queste difficoltà e dobbiamo affrontarle”. Sugli infortunati: “Castro ha preso questa botta al piede, era squalificato non sarà con noi, deve smaltire questa contusione ma nulla di particolare, Lykogiannis ha preso una botta alla caviglia non sarà a disposizione, Lollo de Silvestri ha ancora un po’ di febbre, loro 3 non ci saranno”. Poi scioglie il dubbio su Dallinga: “Domani sarà della partita, ha avuto una settimana in più per prepararsi, può darci una mano e avrà la possibilità di giocarsi le sue chance”.

Foto: Instagram Bologna