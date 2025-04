Italiano: “Mi aspetto la solita Atalanta. La scelta di Fabbian? Odgaard non è al top”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn prima della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Gioca Fabbian perché Odgaard non è al cento per cento e lo stiamo gestendo. Lui e Pobega per qualità tecniche e fisiche ci stanno benissimo, come hanno già dimostrato anche in coppa. Da questo punto di vista siamo sereni”.

Dallinga confermato titolare?

“Anche qui abbiamo Castro che non è al massimo, sta molto meglio dopo questa brutta botta al piede ma non è al massimo. Dallinga sta bene, è reduce da buone prestazioni e gol importanti, sa che alle sue spalle ha giocatori di livello e dovrà lottare per novanta minuti per fare quello che serve in una partita del genere. Sta crescendo, siamo contenti di quello che sta facendo in questo periodo”.

Che Atalanta si aspetta?

“Per me è la solita Atalanta, quando Gasp dice che si pensa subito alla prossima si archivia ed è questo che hanno sempre dimostrato. Le ultime prestazioni, tra perderla e vincerla è mancato poco. Dobbiamo affrontarla con grande attenzione e rispetto per i campioni che sono, sappiamo che partita ci aspetta e sono convinto che i ragazzi non sbaglieranno”.

Foto: Instagram Bologna