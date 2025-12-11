Italiano: “Lucumì stiamo cercando di preservarlo per la Juve. Siamo stati eccezionali, grande partita di Bernardeschi e Lykogiannis”

11/12/2025 | 23:42:27

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo il successo sul Celta Vigo: “Oggi la squadra si è espressa in maniera eccezionale soprattutto dopo esser passati in svantaggio dopo il primo svarione nostro. Una delle partite più belle da quando sono qui a Bologna. Lykogiannis ha fatto una grande partita, di altissimo livello da parte di tutti. I ragazzi mi hanno promesso un regalo per il mio compleanno. Ne parlavamo ieri quando ho detto che dagli esterni è giusto pretendere gol e numeri, non poteva farlo solo Orsolini. Bernardeschi ha disputato una grande partita. Ci sono partite in cui concedi di più ma non subisci gol, e poi altre così. E’ un periodo in cui dobbiamo avere più attenzioni. E’ importante avere esterni offensivi. E’ fondamentale. Il secondo gol è Nicolò che chiude il campo, è entrato benissimo a differenza di altre volte. Lucumì? Stiamo cercando di preservarlo. Abbiamo ancora qualche defezione importante. Non dobbiamo mollare sicuramente adesso”.

Foto: Instagram Bologna