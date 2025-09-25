Italiano: “L’obiettivo è superare il girone, vedremo dove saremo a marzo. I nuovi acquisti ci faranno crescere”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha analizzato a Sky la sconfitta contro l’Aston Villa: “Analizzando la partita, sono i primi 20 minuti dove loro hanno fatto questi break in mezzo al campo e conquistato vari corner tra cui quello del gol. La squadra poi ha lavorato bene e creare tante situazioni. Potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri, trovando la giocata per fare gol. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ho visto lo spirito che volevo vedere. Dispiace non portare a casa punti. Possiamo crescere dal punto di vista del palleggio, avendone di più nella metà campo avversaria. Dobbiamo mettere bene dentro i nuovi e sono convinto che cresceremo. Qualcosa in più rispetto al Genoa, piano piano troveremo il salto di qualità. L’obiettivo? E’ superare il girone, cosa che non è accaduta lo scorso anno in Champions. Se siamo bravi a rimanere in queste competizioni, a marzo/aprile faremo di tutto per andare in fondo. Si poteva attaccare meglio la linea, l’avevamo visto lo scorso anno che la tenevano altissima. Sapendo anche il loro modo di difendere, siamo andati troppe volte. Sono stati bravi, ma potevamo fare meglio sicuramente”.

Foto: Instagram Bologna