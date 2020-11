Italiano: “Lo Spezia può giocarsela con tutti, Nzola può diventare un grande giocatore”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato a Tuttosport delle prospettive di crescita della sua squadra:

“Ora so che possiamo giocarcela con tutti e so che abbiamo margini di miglioramento esagerati. Se riusciamo a crescere riusciremo anche a mantenerci lontano dalla zona calda. Dove migliorare? Magari nella personalità e nell’attenzione così da soffrire meno in partita. Nzola? Lavora con noi da tre, sa cosa pretendo da lui. È un ragazzo che se impara a segnare può diventare un giocatore di grande livello”.