Italiano: “L’Inter sta bene, è in salute. Ma lo siamo anche noi. Sarà una bella partita”

Domani si torna in campo per la 5a giornata di campionato ed è già tempo di conferenza stampa. Ha parlato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ha presentato la sfida contro l’Inter di domani.

Queste le sue parole: “Non mi aspettavo sicuramente questo avvio importante in termini di punti. Lo speravo, ci credevo, ma sono felice per il livello raggiunto in così breve tempo. Stiamo facendo vedere un grande spirito di gruppo e mi auguro che questo spirito ci accompagni a lungo. Sono contento di questa attenzione perché vuol dire che ce la siamo conquistata ed è motivo d’orgoglio. Affrontiamo i campioni d’Italia c che ha fatto bene nell’ultima gara dove ha dimostrato tutta la sua forza. L’Inter è in salute, e verrà qui con l’autostima al massimo. Non sarà semplice prepararla in un solo allenamento”.

Sulla squadra: “Questa è una Fiorentina nuova, nata a Moena e non dobbiamo pensare al passato. Dobbiamo pensare al futuro a costruire perché nessuna squadra può essere perfetta dopo appena quattro giornate, come del resto tutte le altre. Dobbiamo alimentare questo entusiasmo che si sta creando dentro e attorno a noi. Dobbiamo lavorare anche per continuare a rendere felici i nostri tifosi”.

Sulla gara di domani: “Se dobbiamo avere un’ossessione è quella di portare in campo quello che prepariamo in settimana. Coi attende un altro tipo di gara, la partita più difficile del campionato e voglio che i ragazzi vadano in campo a mostrare quello che studiamo e su cui lavoriamo in settimana. La Fiorentina sta mostrando grande compattezza, stiamo cercando di migliorare sotto ogni punto di vista e dobbiamo continuare a fare sempre meglio sull’assistenza ai compagni e la creazione di occasioni. Però tutti si aiutano fra di loro, rientrano e non vogliono subire l’avversario e questo atteggiamento paga alla lunga”.

Foto: Twitter Fiorentina