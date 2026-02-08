Italiano: “L’espulsione di Pobega non c’era. La cosa grave è stata perdere la partita”

08/02/2026 | 15:45:50

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Parma: “Oggi l’unica cosa grave è stata perdere la partita, nulla da dire ai ragazzi. Espulsione che non c’è, Pobega non affonda il colpo, calpesta il polpaccio ma non è un’entrata. Rimanere in dieci e proporre questo calcio dimostra come l’abbiamo preparata. Prima del loro gol abbiamo avuto tante palle gol, purtroppo è un periodo in cui non dobbiamo sbagliare perché perdiamo le partite. E’ un periodo in cui chi arriva a casa nostra vince. Per me il problema sta diventando il non essere ermetici in casa come in passato. Non riusciamo mai a mettere una pezza a situazioni pericolose. Si può concedere un tiro da 25 metri ma dovevamo essere più aggressivi. E’ l’unico tiro che abbiamo concesso, dispiace perché non meritavamo di perdere, ma come ho detto ai ragazzi bisogna sempre stare attenti. La nostra priorità era fare la prestazione e l’abbiamo fatta. Oggi siamo tornati quelli che costruiscono e concedono poco, oggi abbiamo cercato di attaccare con meno veemeza per evitare ripartenze e dovremo farlo anche martedì. Ci vuole più concretezza e attenzione”.

Foto: Instagram Bologna