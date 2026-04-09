Italiano: “Le squadre di Emery sono vincenti, sfidarlo è un orgoglio”

09/04/2026 | 20:31:11

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport prima della partita contro l’Aston Villa, partendo dai complimenti per Emery: “Le squadre che allena sono vincenti, è un grande del calcio europeo e sfidarlo è un grande onore e orgoglio. Vediamo se riusciamo a metterlo in difficoltà. Vediamo se riusciamo a cercare di lavorare sulle linee e nei corridoi offensivi con Ferguson e Pobega. Persa palla bisogna correre e rincorrere tanto”.

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