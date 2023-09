Italiano: “La responsabilità è mia, ho fatto giocare calciatori non al 100%”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Dopo il primo gol non siamo più riusciti a reagire, non abbiamo più fatto niente di quello che volevamo e siamo un po’ spariti dalla partita. Siamo spariti sia a livello fisico che mentale. Oggi abbiamo dimostrato, al di là dei miei ideali e dei miei principi, che chi non sta al cento per cento non può mettere piede in campo. Ho voluto pensarla diversamente, ho voluto premiare chi avesse grande entusiasmo. Invece in questa categoria devi essere al cento per cento. Mi assumo tantissima responsabilità: mi è successo poche volte di mandare in campo chi non stesse al cento per cento e oggi ho sbagliato io. Oggi è una partita negativa, la archiviamo e sappiamo che non è questa la Fiorentina”.

Sul mercato: “Sono partiti giocatori importanti e ne sono arrivati altri che secondo me possono darci tanto, non sono 60 minuti fatti male che fanno cambiare il programma o fanno cambiare idea su quello che abbiamo fatto. C’è stata grande condivisione con la società, si è deciso di intervenire dove pensavamo si dovesse fare. Oggi contro l’Inter, che prepara una settimana tipo, in questo stadio con noi non al cento per cento, ci può stare. Saremo capaci di ripartire, lo abbiamo sempre fatto, senza aggrapparci ad alibi o situazioni. Non faremo più vedere questi sprazzi di partite, non siamo questi e ne sono convinto”.

Sul momento: “Ho già parlato due minuti alla squadra e ho detto che la responsabilità è mia in toto, per alcune decisioni. Noi però non possiamo uscire dalla partita e alcuni, non faccio nomi, non erano al 100% a livello fisico. Poi, se a livello mentale qualcuno riesce a sopperire è un fenomeno. La cosa che mi fa stare sereno è che siamo all’inizio, e ripeto: come è successo lo scorso anno, tanto della nostra preparazione in questi mesi è stato mirato a superare questo turno di Conference League. Non è una scusa per un 4-0, ma siamo solo all’inizio e sono convinto che rimedieremo: se una squadra fa di tutto per superare il preliminare e arrivare nei gironi, non mi sentirete più dire che abbiamo preparato la partita per due giorni. L’abbiamo voluto noi questo ritmo qua e non dovremo avere più alibi: noi in questi ritmi dovremo essere bravi, la partita di giovedì non c’entra niente: Abbiamo tappato la gara e cercheremo di non farlo più”.

Foto: Instagram Fiorentina