Italiano: “La reazione è stata straordinaria. Sostituzione di Vlahovic? Abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Sassuolo: “Adesso si finirà di chiedere perché la Fiorentina non pareggia mai. Abbiamo rischiato di andare sotto 3-0 ma siamo stati bravi a non permettere al Sassuolo di non farci male nel secondo tempo. Meritavamo di riaprire la partita già nel primo tempo, la reazione è stata straordinaria: sono contento, sono stati i giocatori a darmi un’ulteriore carica. Si vedeva che c’era tanta voglia di recuperare, complimenti a tutti i miei ragazzi: senza l’espulsione di Biraghi, avremmo potuto affondare ancora. Stavo già preparando la sostituzione di Sottil, che avrebbe potuto mettere in difficoltà il Sassuolo nei minuti finali: in dieci uomini siamo stati bloccati, ho dovuto togliere Saponara che aveva avviato la rimonta ma ci teniamo il punto. La squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista, se avessimo vinto lo stadio probabilmente sarebbe esploso: ci proveremo alla prossima gara”. Sulla sostituzione di Vlahovic: “Avrebbe dettato qualche palla in verticale, ma poi avremmo difeso con due uomini. Con Boga e Defrel c’è da stare attenti, mancavano tre minuti: abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena”.

FOTO: Twitter Fiorentina