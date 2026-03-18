Italiano: “La finale di Coppa Italia ci ha permesso di essere qui. Sarà una gara importante, c’è ancora strada da fare”

18/03/2026 | 19:31:50

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole:

“Se tornare a Roma ci ricorda la finale? Quella partita ci ha permesso di essere qui, il ricordo è indelebile. Quella gioia e quella coppa rimarranno per sempre un ricordo bellissimo. Siamo qui, abbiamo onorato questa competizione, con tante prestazioni ottime e un playoff fatto con merito. Era un nostro obiettivo passare e ora siamo qui contro una squadra forte e in un ambiente caldissimo: cercheremo di dire la nostra e faremo di tutto per mettere in difficoltà. Se questa può essere una finale? No, c’è ancora tanta strada da fare prima della finale. Sarà una gara importante, ma per qualcosa di più grande c’è ancora strada da fare. Per noi è una gara importante e può darci qualcosa in più nel finale di stagione”.

Foto: Instagram Bologna