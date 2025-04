Italiano: “La Champions ci ha fatto svoltare. Orsolini è unico”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro l’Empoli in semifinale di Coppa Italia: “Vincere qua era un obiettivo della serata, siamo stati bravi ad approcciarla bene e fare gol quasi subito. Bravissimi nel primo tempo andando sul doppio vantaggio, poi abbiamo trovato anche il terzo gol ma la differenza l’ha fatta l’approccio e la preparazione a questa partita. Il primo tempo l’abbiamo vinto noi, con tre gol di scarto. Adesso ci prepareremo per il ritorno”.

Sulla Champions: “Ci ha lasciato tantissimo quella competizione, perché abbiamo affrontato le migliori, tutte squadre di alto livello con ritmo e intensità. Abbiamo trasferito tutto questo in campionato, la partita col Dortmund ha fatto sbocciare il nostro rendimento. La Champions ci ha fatto un po’ svoltare”.

Su Freuler e Ferguson: “Lì in mezzo spesso si decidono le sorti delle gare, stasera sono stati strepitosi: una delle migliori partite loro, ma è gente esperta che è qui da tanti anni. Ci tengono tantissimo a portare qualcosa di importante, abbiamo tutti lo stesso sogno e questo ha fatto sì che i ragazzi tirassero fuori il meglio”.

Infine: “Avere un calciatore come Orsolini che è unico per la sua concretezza è più facile, grande merito va a lui. Abbiamo fatto tanti gol con gli esterni, vuol dire che accompagniamo bene. E sono felicissimo anche per Dallinga, la prestazione di Venezia gli ha dato ritmo e condizione, sappiamo quanto è importante fare gol per un attaccante, averlo felice e in autostima per noi è importante. Diciamo che il 99% del merito è loro, poi l’1% se lo prende anche il mister”.

Foto: Instagram Bologna