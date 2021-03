Italiano: “Juve? Vogliamo uscirne a testa alta. Dovremo fare una prestazione di livello e sbagliare il meno possibile”

Alla vigilia della prestigiosa quanto complicata trasferta di Torino contro la Juventus, mister Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita per il suo Spezia: “Solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato. Non è semplice ma come è capitato in altre situazione, bisogna adeguarsi e cercare in due allenamenti, di cui uno vero, di preparare tutto quello che bisogna mettere in campo. Il pronostico non è dalla nostra parte. La difficoltà è enorme ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità. Ci proveremo. Cercheremo di fare una grande prestazione poi a fine gara tireremo le somme”.

Sulla stagione: “Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo pensare di essere bravi nel fare tutti prestazioni individuali ad alto livello. Sono 14 partite, due mesi e mezzo, dove tutti dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile e concentrarci solo su quello che bisogna fare in campo. Poi non deve pesare l’aspetto mentale, pensare a classifiche, a punti. Bisogna solo fare bene quello che ognuno deve fare in campo e cercare di essere il più qualitativi possibile. Perché, come abbiamo visto nel secondo tempo contro il Parma, la qualità ha pagato e ci ha permesso di arrivare al pareggio”.

Foto: twitter spezia