Italiano: “In trasferta subiamo sempre gol ingenui. La responsabilità è nostra, dobbiamo essere più maturi”

Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN la sconfitta contro l’Empoli: “La responsabilità è nostra: sull’uno a zero a cinque minuti dalla fine la partita era in pugno, e la Fiorentina non può perdere questa partita. Non discuto le decisioni, in questi casi dobbiamo essere più maturi, invece non riusciamo ad addormentare le partite. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più. Subiamo gol ingenui, soprattutto lontano dal Franchi. È normale che siamo dispiaciuti e arrabbiati: nel primo tempo potevamo andare in vantaggio più di una volta, a cinque o sei minuti dalla fine non possiamo perderla la partita. L’Empoli non aveva creato nulla nella ripresa, non possiamo commettere quei due errori che ci costano la partita. Due errori, due gol: andiamo a casa senza punti, potevamo trovare continuità di risultati, peccato”.

FOTO: Twitter Fiorentina