Italiano: “In alcune partite siamo stati puniti in maniera esagerata. Chiedo sacrificio”

19/02/2026 | 22:15:00

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Brann: “Di cosa ho fame? Di vedere i ragazzi esprimersi in questo modo. Abbiamo giocato una partita complicata a Torino perché non potevamo sbagliare, e i ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui c’è da essere più attenti e concentrati, tirano fuori attenzione e qualità. Oggi altrettanto, perché la prima di un andata e ritorno ha bisogno di grande attenzione, grande concretezza e grande sacrificio, e l’hanno fatto. Da qui alla fine chiedo solamente questo. Siamo stati puniti in maniera troppo esagerata in alcune partite, con sconfitte in cui le prestazioni c’erano, e abbiamo perso tanto terreno in campionato. Rimettere punti e cambiare questo trend in casa deve essere un obiettivo, e ci proveremo già da lunedì”.

Foto: Instagram Bologna