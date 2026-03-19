Italiano: “Impresa in casa di una squadra più forte. Abbiamo scalato una montagna”

20/03/2026 | 00:20:08

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Queste le sue parole: “Mi è piaciuto soprattutto l’esito finale, abbiamo fatto un’impresa contro una squadra forte. Siamo riusciti a ribaltare il 51 e 49 e ora siamo qui a gioire per questa qualificazione arrivata dopo una partita bellissima. Siamo veramente contenti, è stata una montagna da scalare: era il nostro obiettivo, complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gara straordinaria”.

Cosa non ha funzionato davanti nei primi minuti? “Ci siamo detti di scaricare sui centrocampisti, non siamo riusciti a tenere la squadra nella loro metà campo. Poi quando abbiamo trovato Castro è cambiato il modo di stare in campo, poi ci sta subire gol e soffrire. Siamo riusciti a segnare noi nei supplementari”.

Qual è il tuo segreto nelle coppe? “Cercare di onorare al meglio qualsiasi competizione, arrivarci con grande spirito e grande attenzione preparandole col massimo dell’impegno e la cura dei dettagli per mettere in difficoltà anche avversari superiori. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e superato una squadra superiore alla nostra, su questo non ci sono dubbi”.

Adesso l’Aston Villa… “Sarà un’altra partita da preparare bene, la conosciamo perché l’abbiamo già affrontata due volte e anche lì saremo sfavoriti ma ci proveremo anche in questo quarto di finale”.

Foto: sito Bologna