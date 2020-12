Italiano: “Immobile è un cecchino fatale. Aspettiamo con ansia il ritorno al Picco”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Questa Lazio è una formazione top, che negli ultimi campionati ha continuato a dare battaglia per i primi posti e in Champions fa bene. Abbiamo visto i filmati di Dortmund, e se li lasci ragionare hanno tantissime soluzioni con calciatori di qualità. Ha un’organizzazione che ormai è da anni ben collaudata, per noi è un’altra gatta da pelare. Immobile? E’ un bomber strepitoso, un cecchino infallibile. Quando ha l’occasione fa sempre gol, bisogna stare attenti e cercare di concedere poco perché è una squadra letale. Dobbiamo gestire anche a livello numerico la settimana, cercare di programmare dal primo giorno di allenamento con tanti uomini le sedute che ci accompagneranno alle partite ufficiali. Adesso cercheremo di sbagliare il meno possibile, io in primis nel mandare in campo la formazione giusta. Il Picco? E’ un grandissimo dispiacere tutto quello che sta accadendo perché questa gente non è riuscita a vedere la propria squadra nella massima categoria. L’emozione più grande sarà il giorno che riabbracceremo i nostri tifosi al Picco, stiamo aspettando questo momento con ansia. In questo momento la classifica penso sia molto provvisoria e non bisogna guardarla.”

Foto: sito uff Spezia