Italiano: “Immobile cascato a pennello per il rigore decisivo. Premiati dalla lotteria dei rigori”

19/12/2025 | 22:53:55

L’allenatore del Bologna, dopo la vittoria in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, ha commentato la gara dei suoi uomini dopo la conquista della finale ai rigori. Le parole a Sportmediaset. “Decisivo proprio Immobile? L’abbiamo preso proprio per quello. È cascato a pennello Immobile. È rimasto per tempo fuori, è rientrato, gli è capitato questo pallone, bravissimo lui, c’era una maledizione su quella porta, ma quello decisivo è caduto sui piedi di chi ha dimostrato negli anni di essere un cecchino. Iniziare con l’handicap di andare sotto non è facile in una partita che hai preparato per esserci tutti i novanta minuti può essere una mazzata. Meglio l’Inter nel secondo tempo, poi la lotteria dei rigori ci ha premiato perché non è facile. Quando l’Inter prende palla è difficile togliergliela, siamo stati bravi ad arrivare ai rigori e siamo stati premiati. Avevano alzato la pressione e non riuscivamo a tenere palla avanti, siamo stati nella nostra metà campo”.

Foto: Instagram Bologna