Italiano, il tempo che passa va con la Fiorentina. Disgelo in corso

La giornata di oggi è stata spesa per distendere i nervi. Vincenzo Italiano diventerà in qualche modo l’allenatore della Fiorentina, ci stupiremmo del contrario. Adesso bisogna soltanto inquadrare la formula: dietro pagamento della clausola di un milione o con un accordo diverso? Fino a stamattina lo Spezia non voleva saperne di una soluzione diversa, ma il disgelo in qualche modo sta portando a fare altri ragionamenti.

Due cose sono importanti: la prima, ripetiamo, è che Italiano in qualche modo diventerà l’allenatore della Fiorentina. La seconda, strettamente collegata, è che il suo futuro non può essere più a La Spezia per una serie di motivi. Ora aspettiamo la svolta.

Foto: Sito Spezia