Italiano: “Il saluto dei tifosi ci ha caricato, il Chievo ha forti ambizioni”

Alla vigilia della semifinale tra Chievo Verona e Spezia, gara valida per i playoff di Serie B, il tecnico dello Spezia Italiano ha presentato la gara contro i clivensi in conferenza stampa: “Ieri è stata davvero una grande emozione, i nostri tifosi ci mancavano tantissimo e sono stati capaci di infonderci quella carica necessaria per affrontare al massimo i playoff; ora tocca a noi, vogliamo ripagare questo grande amore del popolo spezzino, regalando loro un sogno. Il Chievo arriva da una grande gioia, ovvero la qualificazione alla semifinale ottenuta a scapito di una formazione molto forte come l’Empoli; hanno giocato i supplementari, trenta minuti in più che potrebbero anche averli affaticati, ma in questo momento è l’aspetto mentale a farla da padrone ed i veneti hanno calciatori che nell’arco di 180′ di gioco possono assolutamente dire la loro. Quella di Aglietti è una squadra retrocessa dalla A con forti ambizioni ed ora proveranno ovviamente a giocarsi il tutto per tutto per tornare nella massima serie, pertanto sarà una partita molto difficile, lo era già nella regular season, figurarsi nei playoff, quindi ripeto, servirà grande concentrazione. Il Presidente Volpi? La sua vicinanza mi ha fatto davvero molto piacere, so che ci segue con grande attenzione e trasporto ed è molto bello sentirlo partecipe e determinato come noi a scrivere nuove pagine di storia del Club”.

Foto: twitter Spezia