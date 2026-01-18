Italiano: “Il primo tempo non siamo scesi in campo. Brividi nel ricordo di Commisso”

18/01/2026 | 18:16:22

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “C’è stata la reazione ma primo tempo troppo negativo. Abbiamo buttato via 45 minuti e pensavo che dopo Verona con l’inerzia in casa potevamo indirizzarla. Siamo corsi ai riparie l’inerzia è cambiata, abbiamo giocato da Bologna ma un primo tempo del genere non ti permette di indirizzare la gara. Merito alla Fiorentina che ha fatto un ottimo primo tempo, secondo me è stata brava ad approfittare”.

Nel primo tempo la difficoltà nell’andare a rubare palla da cosa era dovuta? “Forma fisica e mentale no, abbiamo vinto a Verona giovedì. La condizione fisica doveva essere dalla nsotra ma non siamo stati bravi. Oggi è venuto meno perché facevamo fatica ad arrivare su Ndour e sporcare il loro giro palla, poi nel secondo tempo meglio maloro sono stati bravi a sfruttare tutto e poi nel secondo un po’ siamo stati più feroci con tutti i subentranti, con l’iniziativa di Zortea e tutti gli altri che sono entrati. Abbiamo cambiato l’inerzia della gara e secondo me quelle sono le partite che abbiamo sempre disputato però se butti via un tempo poi si complica tutto diventa difficile”.

Oggi la prima della Fiorentina senza Commisso contro di lei. “Brividi nel ricordo di una persona fantastica, umile un uomo di altri tempi che faceva stare bene tutti. Arrivava al cdentro sportivo e ti abbracciava, non ti faceva mancare niente. Perdiamo un grande uomo di sport, un grande appassionato di questo sport. Un grande abbraccio a Catherine, sua moglie, un grande abbraccio alla famiglia. Sono dispiaciutissimo perché ripeto era un uomo così davvero umile, appassionato e gentile con tutti è un dispiacere enorme davvero”.

C’è un episodio particolare che la lega a Commisso? “Con sua moglie era inseparabile. Persone alla mano con tutto quello che hanno costruito. Ho scritto un messaggio a Catherine e vorrei sentirla, mi dispiace per lei perché il suo amore nei confronti del Presidente era enorme”.

Foto: sito Bologna