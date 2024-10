Italiano: “Il nostro pensiero va alla gente di Bologna, andremo forte anche per loro”

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l’Aston Villa, Vincenzo Italiano, ha rivolto un pensiero anche alla città di Bologna: “Ci è dispiaciuto già al ritorno da Genova sentire quello che stava succedendo e non dare una gioia alla gente di Bologna. Siamo arrivati anche noi in condizioni non belle, col centro sportivo allagato che ci ha fatto spostare anche l’allenamento. Dispiace per quelle persone che hanno perso tanto, domani cercheremo di dare qualcosa in termini di sudore in più per questa gente, perché sarà lì a fare il tifo per noi e andremo più forti anche per loro”.

Foto: Instagram Bologna