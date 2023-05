Italiano: “Il mio futuro? Prima le due finali, poi vedremo”

Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN il pari di Torino: “Abbiamo confermato il grande spirito di questa squadra. Eravamo stanchi, ma continuare a mettere in campo queste prestazioni dopo tutte queste partite da soddisfazione, soprattutto contro una squadra che sul piano fisico mette sotto tutti. Ora cerchiamo di arrivare freschi per la gara di mercoledì. Abbiamo raggiunto due finali e secondo me le stiamo gestendo nel migliore dei modi, ottenendo anche risultati“.

Sulla finale di Coppa Italia: “Non è vergogna dire che l’Inter ha qualcosa in più, ma non rispetto a noi, bensì rispetto a tante squadre. Le partite in campionato le abbiamo giocate a viso aperto e abbiamo dato fastidio, però mercoledì sarà tutta un’altra storia. Non dobbiamo commettere errori”.

Sul futuro: “Ripensando a tutti questi anni, vedo che cerchiamo sempre di rispettare il nostro lavoro, facendolo sempre con amore. Adesso questo nostro spettacolare cammino si chiuderà a Roma e a Praga, vediamo cosa succederà dopo”.

Foto: Instagram Fiorentina