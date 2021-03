Italiano: “Il Cagliari è una squadra con giocatori di altissimo livello ma noi prepariamo ogni gara per vincerla”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, in tutti i reparti. E’ una squadra formata da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa classifica, sono una squadra con giocatori di altissimo livello e i punti di forza sono innumerevoli. Dal cambio di guida tecnica hanno cambiato marcia, sono una squadra temibilissima e, anche se è arrivato un passo falso con la Juve, mentalmente stanno molto bene e per noi domani deve essere una di quelle partite in cui non va sbagliato l’atteggiamento e fare quello che in tante gare abbiamo dimostrato“.

Sulla gara: “E’ già successo con il Parma, con il Benevento, noi prepariamo ogni gara per vincere perché una squadra deve prepararle così. Poi in base a come si evolve la gara e a come si indirizza si cerca di raddrizzarla. La affronteremo come nelle ultime gare, cercando di andare forte, cercare di proporre quanto facciamo in settimana, cercare di mettere in difficoltà una squadra fortissima. Con qualità alta e attenzione fortissima possiamo dire la nostra anche domani”.

Sulle condizioni di Nzola: “Ha lavorato a parte fino a ieri, oggi ha svolto la rifinitura ma non è al 100%, vediamo come utilizzarlo. Piccoli mi ha fatto un immenso piacere, così come tutti quelli che subentrano con quello spirito, che per l’allenatore è una grande soddisfazione. Anche dalla panchina si può incidere, essere importanti e dare una grossa mano: ha fatto il gol della bandiera ma si è fatto trovare pronto anche altre volte, e sono contento di come ha reagito in questo ultimo periodo in cui l’ho utilizzato meno”.

Foto: twitter Spezia