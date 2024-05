Italiano: “Il Bruges ha qualità a centrocampo. Voci su di me? Vuol dire che ho lavorato bene”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, il match d’andata delle semifinali di Conference League da giocare contro i belgi del Bruges:

“Ogni partita è importante e difficile. Il Bruges sa attendere e ripartire, hanno tre attaccanti pericolosi, hanno qualità in mezzo al campo, e non affrontano le partite in un solo modo. Devi essere bravo a determinare e a fare quello che hai preparato. Giochiamo in casa e dobbiamo ottenere un risultato positivo. Il nostro avversario, se è arrivato in semifinale, vuol dire che è forte. Non so come si svilupperà la partita, dobbiamo essere pronti a qualunque atteggiamento avrà il Bruges”.

Giocare la prima in casa cambia qualcosa? “L’anno scorso in semifinale perdemmo in casa contro il Basilea e poi siamo andati a ribaltarla, nella partita più emozionante del mio triennio. Domani dobbiamo fare il possibile per ottenere un risultato per dare senso al ritorno. Dobbiamo sfruttare il fattore campo e il calore dei nostri tifosi”.

Cosa c’è di vero nelle voci che dicono che ha incontrato il Torino? “In questo momento se ne sentono di tutti i colori. Mi fa piacere, vuol dire che si è lavorato bene. Ma la concentrazione penso sia giusto che sia solo sul finale di stagione, tra campionato e Conference League. Il resto sono tutte chiacchiere che non spostano di un millimetro la mia attenzione”.

Foto: Instagram Fiorentina