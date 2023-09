Italiano: “I Nazionali stanno bene, siamo carichi. Mina? Sono molto dispiaciuto, lo stavamo inserendo”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di domani alle 18 contro l’Atalanta: “Il lavoro è stato proficuo, anche se ci mancavano i nazionali che era meglio avere a disposizione per accelerare il loro inserimento. Abbiamo comunque lavorato bene in queste due settimane per preparare una partita complicata contro un avversario forte. Dobbiamo essere attenti. Stanno tutti bene, anche se ripeto che sarebbe stato meglio averli in queste due settimane. Sono comunque carichi e a disposizione per domani”.

Poi ha proseguito parlando di Mina, difensore che si è infortunato con la Colombia durante la sosta Nazionali : “Sono molto dispiaciuto, perché stavamo seguendo un percorso per reinserirlo pian pianino. Lo stavamo mettendo in condizione per poter fare affidamento su di lui, ma purtroppo è andata così”. E sull’Atalanta: “Sono sempre state partite intense e di qualità contro l’Atalanta. Loro sono forti, ci stimolano a partite belle e combattute: mi aspetto una gara del genere”.”Anche loro hanno cambiato tanto quest’anno e devono inserire volti nuovi come tutti, noi compresi. Avranno le coppe, dunque altri impegni, ma sono sempre temibili e hanno un allenatore che ha dato un’impronta importante. Sarà un bel banco di prova”.

Infine: “Come si riparte dopo il ko contro l’Inter? E’ importante ripartire bene per riscattare l’ultima gara e tornare a fare prestazione di qualità. Non ci siamo espressi come volevamo contro l’Inter”.

Foto: Instagram Fiorentina