Italiano: “I miei obiettivi e quelli del Besiktas coincidono. Sul mercato ci rinforzeremo con i giocatori migliori”

06/06/2026 | 18:30:44

Vincenzo Italiano si è presentato da nuovo allenatore del Besiktas: “Le mie idee si allineano con la struttura della squadra. Abbiamo la volontà di sfruttare al meglio le nostre fasce e grandi aspettative in termini di gol e vittorie. Il calcio che ho praticato nelle mie precedenti squadre si sposa con lo stile del Beşiktaş. L’obiettivo della squadra e il mio obiettivo coincidono. Costruiremo la squadra insieme. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tifosi appassionati. Vogliamo renderli felici. Dobbiamo portare qui i migliori giocatori e utilizzarli nel modo migliore possibile. Conosco già alcuni giocatori. Valuteremo le questioni urgenti con la dirigenza. Andremo in Slovacchia. Credo che giocheremo la nostra migliore partita con questa squadra. Credo che raggiungeremo i nostri obiettivi. Voglio iniziare a lavorare il prima possibile. Le strutture sono ottime. Ora ci sarà una breve pausa. Continuerò a lavorare durante questo periodo. Conosco abbastanza bene il campionato turco. Ci sono squadre di valore qui. Voglio preparare la mia squadra”.

foto sito besiktas