Italiano: “Heggem ha un sovraccarico al quadricipite, inutile rischiarlo”
10/02/2026 | 16:33:49
Italiano nella conferenza stampa pre Lazio ha fatto il punto su Heggem: “Ha un sovraccarico al quadricipite, inutile rischiarlo. Vedremo se lo recupereremo per domenica.Miranda in questo momento non sta riuscendo a recuperare in fretta dagli impegni ravvicinati. Dà garanzie tecniche ma meno a livello fisico. Adesso lì bisognerà adattare qualcuno nel momento in cui qualche compagno dovrà sostituirlo”.
foto instagram bologna